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11 октября 2017, 16:32
Австралия охрана лесов растения

В австралийском национальном парке собаки охотятся за инвазивным растением

ABC RN/Ann Jones

Работники австралийского национального парка Косцюшко в штате Новый Южный Уэльс стали использовать специально обученных собак, чтобы уберечь местную флору от проникновения опасного инвазивного растения – ястребинки (Hieracium), рассказывает австралийская телерадиокомпания ABC.

Многочисленные виды ястребинки широко распространены в Европе, Западной Сибири и Северной Америке. Растения с желтыми цветами нередко используют в декоративных целях, выращивая на клумбах, в альпинариях, парках. Но садоводам известно, что ястребинка способна легко размножаться самосевом, вытесняя другие растения. Поэтому обычно цветки рекомендуют срезать до созревания семян. Увы, этой рекомендации не последовали жители Австралии и Новой Зеландии, которые завезли ястребинку из Европы в XIX веке. Из садов она проникла в дикие биоценозы, образуя сплошные заросли. Коровы и овцы едят ястребинку неохотно, поэтому выпас скота не может остановить ее продвижение. В результате по современным оценкам в Новой Зеландии ястребинка занимает около шести миллионов гектаров.

В национальном парке Косцюшко сохранился ряд редких видов австралийских растений и животных, поэтому проникновение туда инвазивных видов особенно нежелательно. Для поисков опасных растений, в первую очередь ястребинки, решено использовать двух спаниелей. Они прошли специальную подготовку с двухмесячного возраста аналогичную той, что проходят собаки, которые ищут наркотики. Только им предстояло искать дикорастущие растения. Тренеры отмечают, что столкнулись с куда большими трудностями при натаскивании собак на ястребинку, чем на наркотики, так как распространение этого растения строго запрещено австралийскими законами, и раздобыть образцы для тренировки было непросто.

Теперь каждый день работники парка с собаками патрулируют очередной участок, проверяя, не выросла ли там ястребинка. Обнаруженные растения выпалывают, а места, где они выросли, берут на контроль.

К борьбе с ястребинкой также привлечены беспилотные летательные аппараты. Вместе с  Австралийским центром полевой робототехники Сиднейского университета и отделением наук об окружающей среде Университета Маккуори парк проводит эксперимент, в ходе которого дроны снимают на видео растительный покров, а особый алгоритм учится находить в нем ярко-желтые цветы ястребинки. Сотрудница парка Джо Колдуэлл говорит, что дрон может исследовать 25 гектаров за то время, пока проводник с собакой осматривает один гектар. Но обнаружение ястребинки дронами возможно только в период цветения, а собака находит растение всегда.

Из-за сложного ландшафта и трудности обнаружения специалисты национальной рабочей группы по проблеме ястребинки (National Hawkweed Working Group) рассчитывают полностью избавить штат Новый Южный Уэльс от растения не ранее, чем через 15 лет.

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