Совет Федерации научил Минюст ограничивать работу иноСМИ

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ подготовила и разослала органам исполнительной власти свои предложения и рекомендации по ограничению работы иностранных СМИ в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции, получившего такое послание.

В нем говорится, что сенаторы предлагают «проработать вопрос введения в российское законодательство мер ответного и адресного характера на недружественные дискриминационные действия в отношении российских СМИ». Комментируя это предложение, в Минюсте отметили, что в российском законодательстве уже прописаны определенные меры воздействия на зарубежные издания и их корреспондентов.

Например, существует ст. 55 федерального закона «О средствах массовой информации», в которой говорится, что российское правительство вправе «зеркалить» ограничения на работу иностранных журналистов при наличии на их родине аналогичных ограничений в отношении россиян.

«Кроме того, МИД России может предпринять ответные меры в отношении корреспондентов средств массовой информации тех стран, где действуют ограничения в отношении российских журналистов», — уточнили в пресс-службе Минюста.

Вопрос об ограничениях встал из-за ситуации с российским телеканалом RT в США, деятельность которого, как утверждают представители его редакции, находится под угрозой.