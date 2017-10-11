В МИД РФ не стали отрицать возможность уменьшения дипмиссии США

Директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко рассказал РИА Новости о том, что ведомство рассматривает варианты дальнейших действий в ситуации, связанной с дипломатической собственностью РФ в США.

Он подчеркнул, что американцы знают о нерушимом принципе взаимности в дипломатии. Следовательно, они ожидают зеркальных действий. Борисенко заявил, что МИД не исключает никакие варианты, в том числе, возможность закрытия одного из генконсульств США.

Директор департамента МИД отметил, что цифра455 человек, до которых было предложено обоюдно сократить штат, включала сотрудников российского постпредства при ООН в Нью-Йорке. Таким образом, по мнению Борисенко, Россия пошла навстречу американцам. Поскольку этот шаг по достоинству оценен не был, численность американского персонала должна снизиться до 300 человек.

После закрытия российских генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке по требованию американских властей, в зданиях прошли обыски. В ответ Москва пообещала обратиться в суд и сократила численность дипмиссии США на 755 человек.