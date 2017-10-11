Мадрид приостановит самоуправление Каталонии

Власти Испании решили задействовать статью конституции страны, которая приостанавливает самоуправление Каталонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство потребует от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость», — заявил премьер страны Мариано Рахой.

Данное требование необходимо выполнить для того, чтобы ввести в действие 155 статью конституции, ограничивающую самоуправление.

«Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам», — добавил премьер.

«Ответ, который даст глава женералитета, будет определять решения, которые примет правительство в ближайшие дни», — добавил Рахой.

Ранее власти Испании заявили, что не признают каталонскую декларацию о независимости, подписанную днем ранее властями региона.