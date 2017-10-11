11 октября 2017, 13:28
Мадрид приостановит самоуправление Каталонии
Власти Испании решили задействовать статью конституции страны, которая приостанавливает самоуправление Каталонии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Правительство потребует от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость», — заявил премьер страны Мариано Рахой.
Данное требование необходимо выполнить для того, чтобы ввести в действие 155 статью конституции, ограничивающую самоуправление.
«Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам», — добавил премьер.
«Ответ, который даст глава женералитета, будет определять решения, которые примет правительство в ближайшие дни», — добавил Рахой.
Ранее власти Испании заявили, что не признают каталонскую декларацию о независимости, подписанную днем ранее властями региона.
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