У Вьетнама появился новый российский партнер

По итогам состоявшегося в сентябре в Хошимине 20-го заседания Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, компания ВИСТ Групп стала стратегическим партнёром по решению задач повышения эффективности и безопасности горной отрасли Вьетнама

Внедрить на своих предприятиях разработанную резидентом ИТ-кластера Фонда «Сколково» систему автоматизации планирует крупнейшая горнодобывающая компания Вьетнама VINACOMIN, специализирующаяся на добыче угля и бокситов. По предварительным оценкам, использование российской разработки позволит обеспечить повышение эффективности горного производства на 5-15% (по различным направлениям внедрения) со средним сроком окупаемости 1.5–2 года.

Компания ВИСТ Групп разрабатывает и внедряет автоматизированную систему диспетчеризации (АСУ ГТК) «Карьер», которая управляет горнотранспортными комплексами на основе технологий спутниковой навигации и роботизированной системы управления технологическими процессами открытых горных работ.

Внедрение лучшего международного опыта в области добычи твердых полезных ископаемых в практику угледобывающих компаний Вьетнама позволит развивать компетенции по управлению горнотранспортным комплексом и постепенно начать движение по созданию цифрового горного предприятия, считает Дмитрий Клебанов, директора по развитию компании ВИСТ Групп. «Мы уверены, что совместные проекты ВИСТ Групп с компанией VINACOMIN позволят укрепить сотрудничество между странами в таких критически важных отраслях, как ИТ, робототехника и горнодобывающая отрасль», – подчеркивает Дмитрий Клебанов.

Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково» напомнил, что компания ВИСТ стала участником «Сколково» одной из первых. «Эта команда – отличный пример того, как прикладные разработки превращаются в успешный растущий бизнес. Я считаю, что у ВИСТ Групп отличные шансы стать по-настоящему международной компанией, национальным чемпионом в области управления карьерной техникой и беспилотным транспортом», – комментирует потенциал резидента представитель Фонда.

На горнодобывающих предприятиях «Карьер» позволяет автоматизировать процессы перевозок, выемки и буровзрывных работ, а в дальнейшем – осуществлять горные работы без непосредственного участия человека. Это позволяет осуществлять эффективную и безопасную добычу в труднодоступных и тяжелых по климатическим условиям регионах, повышает производственную безопасность на объектах, устраняет проблему нехватки квалифицированного персонала и в целом повышает эффективность открытых горных работ.

ВИСТ Групп внедряет систему «Карьер» на предприятиях Казахстана, Узбекистана, Украины и Марокко (на пяти рудниках по добыче фосфатов компании OCP Group).В преддверие визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Марокко это было названо «наиболее крупным и успешным проектом последних лет в сфере экономического сотрудничества России и Марокко» (по материалам ИМЭМО РАН).