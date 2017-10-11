Ростелеком решил продать здание Центрального телеграфа в Москве

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что изучает возможность продажи здания «Центрального телеграфа» (ЦТ) в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Осеевский сообщил, что уже встречался с крупными игроками рынка недвижимости. Некоторые из них собираются создать на основе ЦТ многофункциональныйо комплекс с торговыми зонами, гостиницами, апартаментами и ресторанами.

ПАО ЦТ владеет 35,14 тысячами кв метров в историческом здании.

По словам президента «Ростелекома», акционеры поддержали решение о вывозе из здания технологического оборудования. Также запланировано разделение «Ростелекома» по двум направлениям — операционному и владению недвижимостью.

Осеевский отметил, что продажа недвижимости потребует множества сложных согласований, поскольку здание является «одним из символов столицы». По этой же причине жесткие сроки продажи не установлены.

Шестиэтажное здание ЦТ было построено в 1927 году, оно является объектом культурного наследия регионального значения.