«Ростелеком» перечислил варианты монетизации Центрального телеграфа

В пресс-службе «Ростелекома» дали дополнительные пояснения по поводу возможных вариантов развития событий вокруг здания Центрального телеграфа: в сообщении говорится, что рассматривается не только продажа, но и «градостроительное преобразование» с привлечением инвестора, передает RNS.

В любом случае перед «Ростелекомом» стоит задача монетизировать принадлежащие ему площади в здании ЦТ, поэтому в случае «градостроительного преобразования» сделка будет заключаться не по «квадратам» в их текущем состоянии, а по «новым современным пространствам, созданным в соответствии с инвестиционным проектом».

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал журналистам, что рассматривается возможность продажи здания, причем она уже обсуждалась с крупными игроками рынка, и они предложили свои идеи по поводу дальнейшего использования постройки.

По мнению экспертов, при продаже одним лотом стоимость Центрального телеграфа может достичь 12-14 млрд рублей.

Директор группы по сопровождению сделок с недвижимостью PwC Саян Цыренов предположил, что в здании «наиболее целесообразно разместить в данном объекте в первую очередь гостиницу возможно с сервисными апартаментами, а также сопутствующий ритейл, выходящий на Тверскую улицу и Газетный переулок», а не бизнес-центр.