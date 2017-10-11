Греческий суд согласился выдать Винника России

Адвокат Илиас Спирлиадис сообщил, что суд пошел навстречу желанию Александра Винника,и решил экстрадировать его в Россию. Однако юридически это невозможно, так как ранее суд удовлетворил запрос американских властей о его выдаче. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Спирлиадис назвал решение суда формальным, так как окончательно решение примет Верховный суд Афин и глава греческого Минюста. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Александр Винник в США подозревается в отмывании четырех миллиардов долларов. Задержание 38-летнего россиянина было организовано на севере Греции при поддержке американской полиции.

Греческие сотрудники правоохранительных органов утверждают, что Винник управлял одним из крупнейших в мире сайтов, совершая преступления при помощи биткойнов. Площадка называлась BTC-e.

В России Александр Винник обвиняется в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, 11 августа Останкинский суд принял решение о его заочном аресте. Ему грозит срок до шести лет лишения свободы.

Адвокат Спирлиадис заявил, что его подзащитный не признает обвинения американских властей. Претензий российских следователей он не обсуждал, но на экстрадицию на родину дал согласие.