АП опровергла причастность Путина к делу против Улюкаева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не имеет отношения к судебному процессу против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к упоминанию президента рамках дела против экс-министра, Песков ответил: «Это не конфликт, это суд, и президент не имеет к нему никакого отношения».

Весной в Кремле также опровергли намерение Путина «отпустить с миром» Улюкаева, а также возможность смягчения обвинения в его адрес.