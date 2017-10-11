11 октября 2017, 19:48
АП опровергла причастность Путина к делу против Улюкаева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не имеет отношения к судебному процессу против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает «Интерфакс».
Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к упоминанию президента рамках дела против экс-министра, Песков ответил: «Это не конфликт, это суд, и президент не имеет к нему никакого отношения».
Весной в Кремле также опровергли намерение Путина «отпустить с миром» Улюкаева, а также возможность смягчения обвинения в его адрес.
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