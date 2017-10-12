Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест

Глава правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом «Газете.ру» и ТАСС сообщили в пресс-службе Чертановского суда Москвы.

«Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Едидина, Ампелонского, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября 2017 года», — сказали в суде.

Сотрудники Роскомнадзора подозреваются по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров накануне заявил «Ведомостям», что ему ничего не известно об уголовном преследовании его сотрудников.

При этом, как выяснил vc.ru, Ампелонский и Весельчаков не появлялись на работе уже неделю.

Третий фигурант дела — руководитель аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков. О его мере пресечения неизвестно.

10 октября в анонимном Telegram-канале «Опер слил» появилась информация об обысках в подконтрольном Роскомнадзору «Главном радиочастотном центре». По данным канала, в этой компании «нашлись мертвые души, на которые списывались расходы».