Чиновников Роскомнадзора заподозрили в выплате незаконных надбавок

Сотрудники Роскомнадзора, которые проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере, могли заниматься тем, что проводили надбавки к зарплате через предприятия, находящиеся в ведомственном подчинении. Об этом заявили источники «Ленты.ру» и BFM.

10 октября в Telegram-канале «Опер слил» появилось сообщение об обысках в подконтрольном Роскомнадзору «Главном радиочастотном центре». В сообщении говорилось, что в этой компании «нашлись мертвые души, на которые списывались расходы».

Впоследствии стало известно, что по делу проходят глава правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин, пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский и руководитель аппарата Александр Весельчаков.

Ампелонский и Едидин отправлены под домашний арест. О такой же мере пресечения Весельчакову, по данным источника BFM, ходатайствовало следствие на заседани 5 октября.

«Весельчаков частично признал вину, согласившись с тем, что были формальные нарушения при выплатах зарплаты, однако он категорически не согласен с тем, что имело место мошенничество и какие-то хищения», — рассказал источник BFM.

«Многие чиновники компенсируют небольшую зарплату контрактами, оплата за которые идет через предприятия, находящиеся в ведомственном подчинении. В данной ситуации, скорее всего, схема именно такая», — отметил, в свою очередь, источник «Ленты.ру».

Собеседник BFM сообщил, что, по предварительным данным, ущерб от действий фигурантов дела оценивается в 20,1 млн рублей.

Он добавил, что схему с участием ФГУП «Главный радиочастотный центр» чиновники Роскомнадзора придумали еще в 2012 году.

«У работников этого ведомства заработная плата очень небольшая, а работу они делают гигантскую и очень полезную. Поэтому они изыскали способ дополнительно оплачивать тяжелую работу через ФГУП за счет его прибыли», — рассказал источник.