В России запретят снимать наличные с анонимных банковских карт

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство на этой неделе одобрило законопроект, запрещающий снимать наличные средства с анонимных электронных кошельков. Операции с наличными по неименным электронным кошелькам и пластиковым картам будут запрещены, пишет РБК.

«Движение денег должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», — сказал премьер. Медведев отметил, что анонимные переводы используются при отмывании денег и дачи взяток, причем отследить конечного получателя практически невозможно.

Одобренный правительственной комиссией законопроект предусматривает перевод остатков средств с анонимной карты на счет индивидуального предпринимателя, юридического лица, или именной счет физического лица.

В настоящее время с анонимных счетов можно ежедневно снимать до пяти тысяч в день, до 40 тысяч рублей в месяц.