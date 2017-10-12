ЦБ представил банкноты 200 и 2000 рублей

12 октября в обращение поступят банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает Банк России. При их создании использовались выпуклые элементы для слабовидящих россиян и усовершенствованный защитный комплекс.

Изображения на банкнотах были выбраны в ходе общероссийского голосования.

Основным цветом 200-рублевой купюры является зеленый. Она украшена символами Севастополя – Памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и Херсонес Таврический на оборотной.

Банкнота в 2000 рублей оформлена в синем цвете. Ее украшают остров Русский и космодром «Восточный».