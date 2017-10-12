Путин отправил в отставку губернатора Псковской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Псковской области Андрея Турчака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель подпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников.

Ранее источник, близкий к партии «Единая Россия», сообщил агентству, что губернатор Псковской области Андрей Турчак уйдет со своего поста и возглавит генсовет «Единой России».