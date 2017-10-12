В Кремле почувствовали печаль из-за желания США выйти из ЮНЕСКО

Решение США покинуть ЮНЕСКО в 2019 году вызывает печаль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это печальная новость», — сказал Песков журналистам.

В свою очередь, в Министерстве культуры России заявили, что считают странным такое решение.

«Со стороны Америки, которая считается и объявляет себя богатейшей страной мира, странно слышать слова о том, что она выходит потому, что в ЮНЕСКО есть задолженность (по членским взносам)», — сообщил RT первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

Он отметил, что «это странное и явно лицемерное объяснение».

Ранее сегодня США анонсировали выход из ЮНЕСКО с начала 2019 года. С этого времени страна будет находиться в статусе наблюдателя в этой организации.

В Госдепартаменте объяснили такое решение обеспокоенностью «в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией».