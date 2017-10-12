Дизайнер находящихся в обращении рублей расстроился из-за новых купюр

Бывший художник «Гознака» Юрий Ковердяев, являющийся соавтором оформления находящихся в обращении рублей, рассказал о своем впечатлении от новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей.

«Увидел и немножко расстроился, конечно. Потому что мне не верится, что эти купюры разрабатывал тот человек, с которым я работал… Потому что эти купюры выпадают композиционно из общего ряда. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр», — заявил художник радиостанции «Говорит Москва».

При том он одобрил выбор Дальнего Востока и Севастополя для их помещения на купюры.

Новые купюры будут выпущены в обращение в декабре. Сегодня Центробанк и «Гознак» провели их презентацию.