Закон о штрафах за обход запрета на анонимайзеры принят в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за неисполнение оператором поисковой системы закона о запрете анонимайзеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Граждан будут наказывать взысканием пяти тысяч рублей, должностных лиц – 50 тысячами рублей, юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей.

Законопроект предусматривает подобное же наказание за выдачу ссылок на заблокированные сайты операторами поисковиков.

Закон, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 июля.

6 октября стало известно о создании департамента по блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов в подведомственной Роскомнадзору госкомпании «Главный радиочастотный центр».