«Россия 24» рассказала о финансировании «Эха Москвы» западными НКО

На телеканале «Россия 24» вышел сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО».

В материале утверждается, что «западные НКО проводят пропаганду в России, организуют сбор информации, пытаются сформировать прозападную позицию в преддверии президентских выборов». А помогает им в этом якобы «Эхо Москвы».

В сюжете говорится, что в 2016 году «Эхо Москвы» получило 3,25 млн рублей «от своих заграничных друзей».

«Тут и Associated Press, и Sky News, и Wall Street Journal, и BBC, и многие другие, — отметил ведущий Алексей Казаков. — Именно им передавали записи новостных сводок, комментарии экспертов, понятно из какого лагеря. В общем, торговали информационным оружием по умеренным тарифам».

Еще одним доказательством того, что «Эхо Москвы» сотрудничает с иностранными НКО, названа встреча журналистов радиостанции с членами французской организации «Репортеры без границ» и немецкого Фонда имени Роберта Боша в сентябре в Оренбурге.

На репортаж обратил внимание ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев, участвовавший в той встрече.

«Дарю идею следующего сюжета: я ж летал в выходные в Париж. А в Париже у нас кто сейчас? Верно, Мальцев, догоняете? А в субботу что у нас было? Правильно, протесты навальнят. Вывел молодежь под дубинки ОМОНа… и укатил к Мальцеву обговаривать революцию 5.11.2017», — сообщил ведущий в телеграме.