Реальным пользователям из России разрешат политическую рекламу в Facebook

Facebook разрешит размещать политическую рекламу пользователям из России, только если заказчиками будут реальные люди, а не те, кто прячется за фейковыми аккаунтами. Об этом изданию Axios заявила главный исполнительный директор Facebook Inc. Шерил Сандберг.

Она отметила, что политреклама и фейковые новости из России рассматривается как «новая угроза», на которую соцсеть должна ответить.

Говоря о политической рекламе, заказанной из России во время предвыборной кампании в США в 2016 году, Сандберг отметила: «На нашей платформе произошло то, что не должно было произойти».

По словам представителя Facebook, соцсеть готова сотрудничать с конгрессом и американской разведкой, если тем нужно будет размещение рекламных объявлений в Facebook.

Власти США считают эти объявления частью информационной кампании России, направленной против США.

В Кремле отрицают причастность к размещению политической рекламы в Facebook.