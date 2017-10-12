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12 октября 2017, 12:56
Госдума законотворчество мобильные приложения телефонный терроризм

В Думе отвергли запрет на подмену номера в IP-телефонии

Голосование в Думе
Голосование в Думе

Комитет Государственной Думы по информационной политике не принял поправки, запрещающие подмену номера абонента при звонках с сервисов вроде Skype или WhatsApp. Его председатель Леонид Левин сообщил, что правоохранительные органы такую меру не поддержат, пишет «Коммерсантъ».

Левин отметил, что короткие сообщения могут проходить и с мобильной сети, и с IP-сети, но это происходит исключительно на коммутаторе мобильного оператора.

Инициатор законопроекта сенатор Людмила Бокова предложила ко второму чтению запретить подмену номера при отправке SMS. Эта редакция была утверждена к рассмотрению, и поправки коснутся только «операторов подвижной радиотелефонной связи». Однако Бокова отметила, что сузив действие закона только до операторов мобильной связи, решить проблему телефонных террористов не удастся.

Поводом для пристального внимания к законопроекту стали массовые эвакуации, происшедшие во многих городах РФ после анонимных звонков о минировании общественных объектов. ФСБ сообщало, что злоумышленники использовали IP-телефонию для сокрытия своей личности.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что пока нет механизма, позволяющего четко отследить цепочку звонка, проходящего через мессенджер.

«При звонках через Skype нет никакой разницы, используется при этом сеть мобильного или ШПД-оператора. Например, при звонке через Skype из-за границы на мобильный номер на телефоне высвечивается номер, входящий в пул номеров оператора, который приземляет трафик, вычислить местонахождение звонившего в таком случае невозможно», — пояснил он.

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