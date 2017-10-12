Организатор блокады Крыма заявил о планах дойти маршем до Симферополя

Один из организаторов блокады Крыма Ленур Ислямов заявил о планах устроить марш украинцев до Симферополя.

«У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считают, что Крым — это Украина. И дойти маршем до Симферополя. Ничего бы они с нами не сделали», — рассказал он изданию «Обозреватель».

При этом активист отметил, что сейчас такой марш ситуация на Украине не способствует такой акции, поскольку «гражданская ткань общества занята внутренними украинскими проблемами».

«Мы находимся в процессе подготовки», — сообщил Ислямов.

До присоединения полуострова к России он был замглавы правительства автономной республики Крым. Ислямов — гендиректор крымскотатарского телеканала ATR, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар.