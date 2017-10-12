Израильский премьер поручил подготовить выход страны из ЮНЕСКО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИДу подготовить выход страны из ЮНЕСКО. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Нетаньяху также приветствовал аналогичное решение президента США Дональда Трампа. Ранее сегодня Госдепартамент сообщил, что США покинут ЮНЕСКО с 2019 года «в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией».

«Это смелое и верное в плане морали решение, потому что ЮНЕСКО стала театром абсурда. Вместо сохранения истории она искажает ее», — сказал израильский премьер.