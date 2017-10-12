Против лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

Против лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина возбуждено уголовное дело об экстремизме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Калинина обвиняют в возбуждении ненависти к мусульманам из-за видеороликов, которые он разместил в интернете.

23 сентября Калинина задержали в рамках другого уголовного дела — он угрожал сжечь кинотеатры, которые покажут фильм «Матильда».

Его обвинили по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения».

Также были арестованы его брат Юрий Калинин и их соратники Александр Баянов и Денис Манталуц. Их обвинили в поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера «Матильды».