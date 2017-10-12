«Лаборатория Касперского» сообщила о сотрудничестве с Интерполом

Российская «Лаборатория Касперского» договорилась с Интерполом о новом этапе сотрудничества, в рамках которого будет предоставлять организации данные о киберугрозах. Об этом говорится в пресс-релизе «Лаборатории», который цитирует ТАСС.

«Лаборатория Касперского» сотрудничает с Интерполом уже более четырех лет. Данные, которые компания будет передавать в рамках нового проекта, должны помочь экспертам по киберкриминалистике быстрее и эффективнее пресекать деятельность киберпреступников.

Кроме этого «Лаборатория Касперского» прокомментировала обвинения в кибершпионаже со стороны NY Times и Washington Post. Якобы израильская разведка выяснила, что в 2015 году российские спецслужбы при помощи «Антивируса Касперского» украли секретные данные сотрудника АНБ о том, как устроен кибершпионаж в США.

«"Лаборатория Касперского" не имеет отношения к ситуации, описанной в нескольких ведущих американских СМИ, и не обладает никакой информацией о ней», — сообщили в российской компании.