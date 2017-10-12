КНДР признала Крым российским

Северная Корея официально признает Крым российской территорией, сообщили в посольстве России в КНДР.

В ведомстве обратили внимание на то, что в Пхеньяне был издан новый атлас мира, где Крым «уже окрашен в российские цвета».

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Посольство отмечает, что КНДР «официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН».

«Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов», — добавляют в посольстве.