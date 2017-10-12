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12 октября 2017, 07:50
Мемория

Мемория. Алексей Кортнев

Алексей Кортнев. Кадр из фмльма "День выборов"
Алексей Кортнев. Кадр из фмльма "День выборов"
YouTube.com

12 октября 1966 года родился Алексей Кортнев, музыкант, создатель и солист группы «Несчастный случай».

Личное дело

Алексей Анатольевич Кортнев родился в Москве. Отец — Анатолий Васильевич Кортнев, занимал пост ученого секретаря отделения информатики РАН, был профессором Института стали и сплавов. Мать — Ирина Сергеевна Зотова, работала инженером-конструктором, создавала ракетные двигатели.

«В детский сад не ходил, потому что не умел. Выращен бабушкой. Ее имя было Валентина Ивановна. Исходный возраст – пожилой» - написал Алексей Кортнев в своей автобиографии.

Учился в английской спецшколе №80 в Москве, был секретарем комитета комсомола школы. Первые песни сочинил в седьмом классе – на английском языке.

В 1983 году Кортнев поступил на механико-математический факультет МГУ. По собственному признанию, учился плохо. Практически сразу начал работать системным программистом, зарабатывая хорошие деньги.

После поступления пошел на прослушивание в Студенческий театр МГУ, где познакомился с Валдисом Пельшем. По воспоминаниям Пельша, поначалу они с Кортневым  друг другу не понравились, однако после того, как на первой репетиции Алексей щедро поделился с вечно голодным в студенческие времена Валдисом бутербродами, отдав ему два из трех, отношения наладились. Уже через два месяца они начали выступать вместе, создав группу «Дуэт "Несчастный случай"». Довольно скоро слово «дуэт» из названия группы пропало, а ее состав увеличился до четырёх человек: к «НС» присоединились саксофонист Павел Мордюков и барабанщик Вадим Сорокин.
В сезоне 1987—1988 годов Кортнев и «Несчастный случай» практически в полном составе выступали за команду КВН МГУ. Тогда группа впервые появилась на телеэкране – в номере команды КВН с песней «Нам привезли компьютер».

В 1987 году после исключения из МГУ, чтобы избежать призыва в армию, лег в психиатрическую больницу им. Кащенко и получил там «белый билет».

Работал в институте системных исследований в должности лаборанта и системного программиста, в рекламном агентстве, в течении четырех лет трудился на канале РЕН.

Продолжительное время совмещал игру в Студтеатре МГУ, выступления и гастроли группы «Несчастный случай» с работой в кино и на телевидении.

В 1990 году Кортнев вместе с Валдисом Пельшем, актёром Игорем Угольниковым, Сергеем Денисовым и Андреем Гуваковым придумали ставшую очень популярной телепередачу «Оба-на!». Затем последовали телепроекты «Дебилиада», «Синие ночи» и другие.

В 1994 году выходит дебютная пластинка «НС», названная в память о пятилетней работе над ней «Троды Плудов». Журнал «New Hot Rock» называет альбом лучшей пластинкой 1994 года, а абсолютно все песни с дебютного диска группы становятся стопроцентными хитами.
Вместе с Валдисом Пельшем Кортнев стоял у истоков программы «Золотой граммофон» на «Русском радио». В 1995—1996 годах вёл музыкальную программу «Пилот» на НТВ.

Был переводчиком текстов популярных зарубежных мюзиклов, поставленных в России («Кошки», «Иствикские ведьмы», «Mamma Mia!», «Красавица и чудовище»).

Озвучил в переводной версии мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Джека Повелителя Тыкв.

С 2000 года Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай» сотрудничают с московским сатирическим театральным коллективом «Квартет И».
В 2000—2001 годах Кортнев вёл программу «Несчастный случай» на REN-TV, также работал в Ассоциации авторского телевидения (АТВ), долгое время являлся голосом заставки телекомпании.

Написал и исполнял песни ко многим телепередачам, в том числе «Моя семья», «Сам себе режиссёр», «Эти забавные животные» и другим.

После теракта в театральном центре на Дубровке в концерте «Норд-Ост — мы с тобой» в ноябре 2002 года исполнил арию Ромашова из мюзикла «Норд-Ост».

В 2010 году вошёл в попечительский совет благотворительного фонда «Дети наши», занимающегося помощью детям-сиротам. Часто вместе с группой даёт благотворительные концерты.

В 2011 году сыграл роль Ховарда - обманутого мужа в спектакле «Уйти нельзя остаться» по пьесе Вуди Аллена «Централ Парк Вест».

В 2013 году принял участие в телевизионном музыкальном шоу перевоплощений «Один в один!». В 2015 году вел программу «Доброе дело» на телеканале «Че».

С апреля 2016 года — основатель и художественный руководитель Школы Трех Искусств Алексея Кортнева в Новогорске. В школе в качестве дополнительного образования преподают вокал, танец и актерское мастерство.

В апреле 2016 года стал соведущим еженедельного сатирического «Салтыков-Щедрин шоу» на телеканале НТВ, а с августа 2016 года - ведущим возрожденного на том же канале шоу «Устами младенца».

В ноябре 2016 года Алексей Кортнев и один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин совместно отпраздновали свое 50-летие концертом «Два по пятьдесят», собрав полный зал «Крокус Сити Холла».

Кортнев более 15 лет состоит в браке с гимнасткой и тренером Аминой Зариповой, которая на 10 лет его младше. У пары трое детей: Арсений, Афанасий и Аксиния. Это третий официальный брак музыканта. От первого брака с певицей Ириной Богушевской у него есть сын Артемий. Второй женой была актриса Юлия Рутберг. От гражданского брака с актрисой и телеведущей Еленой Ланской у Кортнева есть еще один сын – Никита.

 

Чем знаменит

 
Алексей Кортнев

Алексей Кортнев — музыкант, поэт, автор большинства текстов песен, исполняемых группой «Несчастный случай», основателем и лидером которой он является.

Известен также как автор текстов, соавтор музыки и исполнитель большинства песен, звучащих в спектаклях «Квартета И» «День радио», «День выборов» и в одноимённых фильмах. Также принимал участие в фильмах «Квартета И» «О чем говорят мужчины» и «О чем еще говорят мужчины», снявшись в роли самого себя.

Кортнев является автором текстов песен к спектаклю МХТ им. А. П. Чехова «Конёк-горбунок». Спектакль был удостоен Высшей театральной премии Москвы «Хрустальная Турандот» 2008 года (номинация «Лучший спектакль сезона») и Национальной театральной премии «Золотая маска» 2009 года (номинация «Лучший спектакль в жанре оперетты / мюзикла»).

 

О чем надо знать

В последнее десятилетие Алексей Кортнев все активнее выражает свою гражданскую позицию. В 2007—2008 годах он являлся членом Высшего Совета политической партии Михаила Барщевского «Гражданская сила». Гимн для партии Кортнев, по его словам, написал по просьбе дочери Барщевского — своей близкой знакомой.

24 декабря 2011 года Кортнев принял участие в митинге «За честные выборы!» на проспекте Сахарова в Москве, исполнив песню «Шла Саша по шоссе».

13 мая 2012 года принял участие в «Контрольной прогулке», когда известные российские писатели вышли на прогулку по Москве, чтобы проверить, можно ли москвичам свободно гулять по собственному городу или нужно получать какое-то специальное разрешение. В рамках акции писатели, журналисты, музыканты, горожане с белыми лентами прошли от Пушкинской площади до памятника Грибоедову на Чистых прудах. К писателям присоединилось больше 10 тысяч человек.

«На прогулку пошел, потому что стыдно было оставаться дома после тех событий, которые произошли 6 мая, когда ни в чем не повинных людей вязали, били, тащили в автозаки. Это очередной позор нашей власти. Хотя я абсолютно не разделял идеи "Марша миллионов", и, на мой взгляд, даже название у них было дурацкое. Все равно нельзя оставаться в стороне, когда власть реагирует настолько неадекватно и настолько несимметрично. Поэтому я пошел, просто чтобы доказать, что я чувствую себя свободным человеком», - объяснил музыкант свое участие в акции.

В сентябре 2013 года на выборах мэра Москвы Кортнев поддержал кандидатуру оппозиционера Алексея Навального.

В начале октября 2017 года снялся в ролике с требованием допустить Алексея Навального к участию в президентских выборах 2018 года.  В своем обращении Кортнев требует «соблюдения своих гражданских прав, в частности, права на свободные выборы», и «допущения к выборам Алексея Навального и любого другого кандидата, который наберет необходимые 300 тысяч подписей».

«Если у нас не будет альтернативного кандидата, то эти выборы превратятся в профанацию, как было в советские времена», — подчеркнул музыкант.

Свою политическую активность Алексей Кортнев объясняет исключительно соображениями совести: «Это как ехать в вагоне метро с пьяным хулиганом и прятать глаза, потому что страшно, а потом мучиться. А правильная позиция — попытаться его усмирить».

 

Прямая речь

О причинах своего участия в протестном движении: «Меня лично власть ничем не доставала. Меня заставила протестовать моя совесть... Я не могу оставаться в стороне, когда вижу, как уважаемые люди, мои друзья выходят на площадь, чтобы отстоять свое право жить и говорить свободно, бороться с коррупцией, с диким невежеством с бандитизмом».

О творчестве в свое пятидесятилетие: «Я не сочинял два года. А сейчас — спасибо опять же «Салтыков-Щедрин шоу» — с меня спало какое-то проклятье. Начал писать сатирические песни совершенно по-другому. Без размышлений, второго дна, интеллигентской улыбочки. Просто впрямую: дрянь называть дрянью, добро добром, свет — светом. Я же в подобном языке не существовал никогда. Но теперь считаю, что мой прежний стиль, которым я изъяснялся в речах и песнях предыдущие четверть века, себя исчерпал».

 

9 фактов об Алексее Кортневе

  • Называет себя «жаворонком», поскольку любит рано вставать
  • Имеет рост 190 см и 44-й размер ноги.
  • Играть на гитаре Кортнева научил сосед по даче Александр Любимов.
  • Свою первую машину купил в 1984 году, после второго курса университета. Поехав летом в стройотряд, остался на шабашку, а вернувшись в Москву, приобрел на заработанные деньги «Жигули» третьей модели.
  • Много лет работал в рекламном бизнесе в качестве копирайтера. Именно им были придуманы слоганы для марок «Пепси», «Wrigley», «M&M’s», «Moccona».
  • Пять раз принимал участие в телеигре «Угадай мелодию», трижды – в телеигре «Сто к одному».
  • Любит спорт, всю жизнь серьезно занимается горными лыжами, к которым приучил и своих детей. Помимо этого увлекается гольфом, бильярдом и волейболом.
  • Владеет недвижимостью в Испании и в Риге, но «валить» из России, по его словам, не собирается – разве что начнутся политические репрессии.
  • В доме Кортнева живут две собаки, две белки, два геккона и кошка.

 

Материалы об Алексее Кортневе

Онлайн-интервью Алексея Кортнева на Утро.ru, 05. 2012.

Алексей Кортнев: «Хочется поговорить с людьми конкретно». «Известия», 18.11.2016.

Борис Барабанов к 30-летию группы Алексея Кортнева. Коммерсантъ, 29.11.2013

Интервью Алексея Кортнева «РБК Стиль».

Биография Алексея Кортнева на сайте «Узнай всё!»

Статья об Алексее Кортневе в Википедии

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