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12 октября 2017, 15:35
Владимир Путин кино культура

Общественники попросили Путина не допустить выхода «Матильды» на экран

Съемки фильма "Матильда"
Съемки фильма "Матильда"
plus.kinopoisk.ru

Активисты общественного движения «Царский крест» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить выход на экраны фильма «Матильда». Как пишет РБК, они собрали под письмом 100 тысяч подписей.

В обращении фильм Алексея Учителя называется кощунственным и антироссийским, причем авторы письма утверждают, что кинокартина вызвала «недопустимый и опасный раскол к годовщине революции 1917 года».

«Показ фильма — это усиление сил, способных подготовить социокультурные предпосылки будущих протестов, так как действия создателей фильма и профильных ведомств полностью подрывают подписанную вами Стратегию национальной безопасности, Стратегию развития культурной политики, Стратегию государственной национальной политики, а также Доктрину информационной безопасности России», — говорится в обращении к президенту.

Похожее обращение было подано 9 октября патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 12 октября на заседании Высшего церковного совета РПЦ он призвал избегать домыслов, способных ранить большое количество людей.

Константин Добрынин, адвокат Учителя, отметил, что 100 тысяч человек являются «абсолютным меньшинством граждан России». По его мнению, остальные 146 миллионов россиян имеют конституционное право посмотреть фильм.

Стоит отметить, что именно после обращения представителей «Царского креста» в 2016 году к депутату Наталье Поклонской с просьбой обратить внимание на фильм, она обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием проверить киноленту.

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