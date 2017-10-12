Матвиенко опровергла претензии на премьерский пост

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила «Известиям», что не пытается стать претендентом на пост премьер-министра.

Издание сообщило Матвиенко, что ее «называют в числе тех, кто может возглавить кабинет министров».

«Вы примете это предложение, в случае если оно вам поступит?» — спросил журналист.

На что глава Совфеда заявила: «Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет. Я занимаю очень ответственный пост, работаю с огромным интересом. У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено».

Новый премьер понадобится после президентских выборов 2018 года, когда согласно Конституции избранный президент должен выдвинуть на утверждение Госдумы кандидата на пост премьера и утвердить новый кабинет министров.