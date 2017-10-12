СБУ вызвала на допрос пятерых россиян по делу о крушении «Боинга»

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос пятерых граждан России. Это Сергей Дубинский, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев, Олег Пулатов и Эдуард Гилазов, говорится в сообщении, опубликованном СБУ в газете «Урядовый курьер» (стр. 14).

Как отмечает издание «Украинские новости», россиян хотят допросить по делу о крушении пассажирского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году.

Имя Дубинского и раньше всплывало в связи с этим расследованием. Участники проекта Bellingcat заявляли, что Дубинский (позывной Хмурый) — это полковник ГРУ в отставке, который, предположительно, отвечал за транспортировку российского ЗРК «Бук» в Донецкую область для поддержки сепаратистов.