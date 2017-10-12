Программу «Моя улица» в Москве продлили до 2020 года

Столичные власти продлили программу благоустройства «Моя улица» до 2020 года. До этого предполагалось, что программа, начавшаяся в 2015 году, завершится в 2018-м, пишет РБК.

Издание изучило проект бюджета города на 2018-2020 годы. Согласно документу, за это время на программу потратят 94,5 млрд рублей.

В 2018 году расходы на «Мою улицу» составят 33,3 млрд рублей, в следующем году — 30,6 млрд, в 2020 году — 30,5 млрд рублей.

За 2015-2016 годы в рамках программы были отремонтированы более сотни улиц, в 2017 году должны отремонтировать еще 80 улиц.

В 2018 году «Моя улица», как заявил глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев, распространится на спальные районы.