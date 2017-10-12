12 октября 2017, 10:46
Российская короткометражка о жертвах холокоста вошла в лонг-лист «Оскара»
Фильм «Скрипка» российского режиссера Константина Фама вошел в длинный список претендентов на премию «Оскар» в категории лучших короткометражек. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
«Скрипка» — завершающая третья часть киноальманаха «Свидетели». Все три новеллы альманаха посвящены памяти жертв Холокоста.
Две предыдущие короткометражки также попадали в лонг-лист «Оскара».
Съемки «Скрипки» продолжались год и проходили на территории России, США, Чехии, Белоруссии и Израиля.
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