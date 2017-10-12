Российская короткометражка о жертвах холокоста вошла в лонг-лист «Оскара»

Фильм «Скрипка» российского режиссера Константина Фама вошел в длинный список претендентов на премию «Оскар» в категории лучших короткометражек. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Скрипка» — завершающая третья часть киноальманаха «Свидетели». Все три новеллы альманаха посвящены памяти жертв Холокоста.

Две предыдущие короткометражки также попадали в лонг-лист «Оскара».

Съемки «Скрипки» продолжались год и проходили на территории России, США, Чехии, Белоруссии и Израиля.