Источник сообщил об окончании отставок губернаторов

С отставкой главы Псковской области Андрея Турчака завершилась череда кремлевских перестановок в руководстве глав регионов. Об этом РИА Новости рассказал источник во внутриполитическом блоке администрации президента.

«По отставкам все», — отметил собеседник агентства.

За последние три недели своих постов лишились 11 глав регионов. Помимо Турчака, перешедшего в руководство «Единой России», это губернатор Ивановской области Павел Коньков, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, Приморского края Владимир Миклушевский, Красноярского края Виктор Толоконский, Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской Валерий Шанцев, руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, Новосибирской области Владимир Городецкий и Омской области Виктор Назаров.