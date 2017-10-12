ПАСЕ раскритиковала украинский закон об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность в связи с принятием на Украине нового закона об образовании. Об этом сообщается на сайте организации.

В ПАСЕ отметили, что закон ущемляет права национальных меньшинств на изучение родного языка, вместо того, чтобы поощрять его изучение.

При этом ПАСЕ указала на то, что украинские меньшинства в соседних странах не имеют возможности получать образование на своем родном языке.

В связи с этим ПАСЕ рекомендовала, чтобы власти соседних стран, которые призывают к защите своих меньшинств, дали украинским общинам, проживающим на их территории, аналогичные права.

Как отмечает Korrespondent.net, украинский закон об образовании находится на экспертизе в Венецианской комиссии — консультативном органе по конституционному праву при Совете Европы.

ПАСЕ, как пишет «Европейская правда», обратилась к Украине с просьбой учесть все рекомендации, которые даст Венецианская комиссия.