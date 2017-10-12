ФНС оштрафовала пострадавшего от санкций США россиянина на 30 млн рублей

Федеральная налоговая служба России оштрафовала гражданина Кузнецова Н. В. на 30 млн рублей за запрещенную валютную операцию — перечисление денег с одного его зарубежного счета на другой.

Деньги, как сообщила РБК защита Кузнецова, были переведены в первой половине 2017 года после их заморозки по требованию американских властей в июне 2014 года.

Тогда истец попросил Транскапиталбанк, где у него был открыт вклад в долларах США, перевести 616 тысяч долларов на счет его отца в Мособлбанке. Платеж проходил через корсчет в американском подразделении банка Standard Chartered. Американский банк заблокировал средства из-за того, что США ввели санкции против Мособлбанка.

При этом сам истец к санкциям отношения не имел.

В Транскапиталбанке денег ему не вернули, сославшись на форс-мажор. Суд поддержал банкиров.

В конце концов в первой половине 2017 года Standard Chartered разблокировал средства, переведя их на счет Кузнецова в другом иностранном банке.

ФНС посчитала операцию незаконной и выписала штраф в 75% от перевода или около 30 млн рублей.

13 октября Измайловский суд столицы рассмотрит иск Кузнецова к Инспекции ФНС №19 по Москве из-за этого решения.