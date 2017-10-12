Песков назвал абсурдными обвинения в адрес «Лаборатории Касперского»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения «Лаборатории Касперского» в шпионаже в интересах российского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это абсурдная информация, государство не имеет и не имело никакого отношения к подобной деятельности. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

12 октября газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в котором со ссылкой на информированные источники обвиняет Касперского в шпионаже по всему миру. Якобы его антивирусная программа прицельно искала правительственные документы с грифом «совершенно секретно».

Издание также сообщило, что пока неизвестно, к какому количеству компьютеров получила доступ программа, и вынуждено было признать, что способ кражи секретных сведений неясен.