Поклонская обратилась к генпрокурору с просьбой запретить прокат «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в очередной раз обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма Алексея Учителя «Матильда».

Нынешнее обращение Поклонская сделала через Facebook. В нем она апеллирует к высказыванию патриарха Русской православной церкви Кирилла о фильме.

«Ранее в ответах подчиненных Вам прокуроров была ссылка на отсутствие официальной позиции РПЦ по ситуации вокруг проекта "Матильда". Сегодня она есть», — отмечает депутат.

Она просит генпрокурора «внести представления в профильные министерства правительства РФ с требованием принять меры к устранению нарушений закона путем отзыва прокатного удостоверения на провокационный фильм "Матильда"».

«Этого ждут 90% населения России, верующие основных ее традиционных конфессий», — считает Поклонская.

Ранее патриарх Кирилл обмолвился о фильме, однако выбрал обтекаемые формулировки.

Патриарх призвал «стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом».

Больше о картине он ничего не сказал.

«Матильда» повествует о добрачной связи Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. РПЦ канонизировала царя и его семью, поэтому Поклонская считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Премьера фильма должна состояться 23 октября в Мариинском театре в Петербурге, а 26 октября — по всей стране.