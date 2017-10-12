В Минобороны Польши опровергли размещение танковой бригады США

В Минобороны Польши опровергли заявление российских военных о том, что в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США вместе с бронетехникой.

«Это просто неправда и вводящее в заблуждение представление о ситуации», — заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет Rzeczpospolita.

Мацеревич добавил, что на восточном фланге НАТО с российской стороны размещены «гораздо больше нескольких дивизий» военнослужащих РФ.

По словам министра, в недавних российско-белорусских учениях «Запад-2017» приняли участие более 120 тысяч военных, тогда как в Минобороны России заявляли о 12,5 тысячах военнослужащих.