Для канадских казарок большой город оказался безопаснее сельской местности

Согласно новому исследованию, мегаполис Чикаго оказался безопасным местом зимовки канадских казарок. Там выживает в два раза больше птиц, чем среди тех, что проводят зиму в соседних сельских районах.

Канадская казарка (Branta canadensis), как и прочие представители рода казарок, похожа на гусей, но несколько мельче. Лето эти птицы проводят в Канаде и северной части США, зимой перемещаются на юг США и в Мексику. В последние полвека все больше канадских казарок зимует в крупных городах, особенно тех, где имеются крупные озера и парки. В 2014 – 2016 годах Хит Хэги (Heath Hagy) из Университета Иллинойса и его коллеги снабжали миниатюрными радиопередатчиками канадских казарок, пойманных в Чикаго, чтобы следить за их перемещениями. По мере наступления зимы, большинство птиц перемещались из крупных парков на городские озера и в промышленные зоны, где было теплее. Лишь немногие казарки перекочевывали в сельскую местность.

Из казарок, которые проводили зиму в сельских районах, выжило 48 %, птицы, зимовавшие в городе, выжили все. Исследователи предполагают, что казарки научились изменять свое поведение в зависимости от окружающих условий. Они давно приучены бояться людей, встреченных осенью в поле, так как те могут быть охотниками, но толпы горожан зимой они считают безопасными. Изменения проявляются и в том, что около 70 % казарок вернулись в Чикаго до начала осеннего сезона охоты, и 85 % не покидали город с середины октября, когда охотничий сезон открылся. «Мы наблюдаем рост численности казарок во многих городских районах в течение последних нескольких десятилетий, и безусловно, возможно, что эта тенденция продолжится», – говорит Хит Хаги.

Итоги исследования опубликованы в журнале The Condor: Ornithological Applications.