Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 октября 2017, четверг, 14:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
12 октября 2017, 10:27
астрономия

Система колец впервые в истории обнаружена у транснептунового объекта

IAA-CSIC/UHU

Астрономы открыли систему колец, окружающую Хаумеа – карликовую планету, орбита которой лежит за пределами орбиты Нептуна. Это первый случай, когда кольца обнаруживаются у транснептунового объекта.

Планета Хаумеа размером примерно с остров Гренландия. Она совершает оборот вокруг Солнца за 281,83 года, а на оборот вокруг своей оси затрачивает всего 3,9 часа – рекордно быстро даже для такого небольшого небесного тела. Из-за такого быстрого вращения Хаумеа сильно сплющена у полюсов и вытянута у экватора. Открыта карликовая планета была независимо двумя группами астрономов. В одну из них входили Майкл Браун, Дэвид Рабиновиц и Чедвик Трухильо, которые обнаружили планету в 2004 году, в другую – испанские астрономы Хосе Луис Ортис и Пабло Сантос-Круз, открывшие ее в 2005 году, но сообщившие об этом раньше коллег. Название планета получила в честь гавайской богини плодородия. В 2005 году группа Брауна открыла два спутника Хаумеа: Хииака и Намака.

Новое открытие сделала группа Ортиса и Сантос-Круза из Астрофизического института Андалусии в сотрудничестве с коллегами из большого ряда других стран. Полный список авторов научной статьи, сообщающей о кольце вокруг Хаумеа, насчитывает 93 человека. Кольцо лежит в плоскость экватора Хаумеа. Объекты кольца совершают один оборот вокруг карликовой планеты за то время, когда Хаумеа успевает трижды повернуться вокруг своей оси. Ширина обнаруженного кольца составляет 70 километров, а радиус 2287 километров. Также ученые смогли уточнить размер Хаумеа. Если раньше ее максимальный поперечник считался равным 1960 километрам, то теперь установлено, что он составляет 2322 километра. Плотность планеты равна 1885 килограммов на кубический метр, что близко к плотности Плутона.

Хотя кольцо Хаумеа выглядит куда скромнее колец, окружающих планеты-гиганты, его находка позволяет предположить, что и у других карликовых планет и астероидов могут иметься такие кольца. Ранее кольца были известны у Сатурна, Юпитера, Нептуна и Урана. Гипотеза о наличии системы колец у Плутона выдвигалась неоднократно, но не получила подтверждения во время исследования Плутона аппаратом «Новые горизонты». Вероятно, собственные три кольца есть у спутника Титана Реи. В 2013 году были открыты два кольца у Харикло – астероида-кентавра, орбита которого лежит между Сатурном и Ураном.  В 2015 году наблюдения группы под руководством Хосе Луиса Ортиса позволили предположить, что два кольца есть и у еще одного кентавра – Хирона.

Об открытии сообщается в статье, опубликованной журналом Nature.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.