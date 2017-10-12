Система колец впервые в истории обнаружена у транснептунового объекта

Астрономы открыли систему колец, окружающую Хаумеа – карликовую планету, орбита которой лежит за пределами орбиты Нептуна. Это первый случай, когда кольца обнаруживаются у транснептунового объекта.

Планета Хаумеа размером примерно с остров Гренландия. Она совершает оборот вокруг Солнца за 281,83 года, а на оборот вокруг своей оси затрачивает всего 3,9 часа – рекордно быстро даже для такого небольшого небесного тела. Из-за такого быстрого вращения Хаумеа сильно сплющена у полюсов и вытянута у экватора. Открыта карликовая планета была независимо двумя группами астрономов. В одну из них входили Майкл Браун, Дэвид Рабиновиц и Чедвик Трухильо, которые обнаружили планету в 2004 году, в другую – испанские астрономы Хосе Луис Ортис и Пабло Сантос-Круз, открывшие ее в 2005 году, но сообщившие об этом раньше коллег. Название планета получила в честь гавайской богини плодородия. В 2005 году группа Брауна открыла два спутника Хаумеа: Хииака и Намака.

Новое открытие сделала группа Ортиса и Сантос-Круза из Астрофизического института Андалусии в сотрудничестве с коллегами из большого ряда других стран. Полный список авторов научной статьи, сообщающей о кольце вокруг Хаумеа, насчитывает 93 человека. Кольцо лежит в плоскость экватора Хаумеа. Объекты кольца совершают один оборот вокруг карликовой планеты за то время, когда Хаумеа успевает трижды повернуться вокруг своей оси. Ширина обнаруженного кольца составляет 70 километров, а радиус 2287 километров. Также ученые смогли уточнить размер Хаумеа. Если раньше ее максимальный поперечник считался равным 1960 километрам, то теперь установлено, что он составляет 2322 километра. Плотность планеты равна 1885 килограммов на кубический метр, что близко к плотности Плутона.

Хотя кольцо Хаумеа выглядит куда скромнее колец, окружающих планеты-гиганты, его находка позволяет предположить, что и у других карликовых планет и астероидов могут иметься такие кольца. Ранее кольца были известны у Сатурна, Юпитера, Нептуна и Урана. Гипотеза о наличии системы колец у Плутона выдвигалась неоднократно, но не получила подтверждения во время исследования Плутона аппаратом «Новые горизонты». Вероятно, собственные три кольца есть у спутника Титана Реи. В 2013 году были открыты два кольца у Харикло – астероида-кентавра, орбита которого лежит между Сатурном и Ураном. В 2015 году наблюдения группы под руководством Хосе Луиса Ортиса позволили предположить, что два кольца есть и у еще одного кентавра – Хирона.

Об открытии сообщается в статье, опубликованной журналом Nature.