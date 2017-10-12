Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 октября 2017, четверг, 19:21
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
12 октября 2017, 16:27
вулканология геология

Миллионы лет назад в Северной Америке случилось катастрофическое извержение вулканов

Извержение вулкана Уапшилла
Извержение вулкана Уапшилла
Илл.: Bela Marie

Исследователи из Университета штата Вашингтон и Оклендского университета (Новая Зеландия) установили, что 16,5 миллионов лет назад на северо-западе нынешней территории США произошла серия вулканических извержений, ставшая одной из самых мощных за всю историю Земли.

Несколько вулканов, находившихся на юго-востоке современного штата Вашингтон и северо-востоке Орегона, извергли потоки лавы, которые достигли Канады и Тихого океана. Лава сформировала, например, Уапшилла-Ридж (Wapshilla Ridge), базальтовый блок километровой толщины в каньоне реки Колумбия.

По оценке профессора Джона Вольфа (John Wolff) из Университета штата Вашингтон и его коллег, за несколько десятков тысяч лет летучие выбросы двуокиси серы от местных вулканов составили 242 – 305 миллиардов тонн. Ученым удалось определить это по содержанию диоксида серы в горных породах.

На региональном уровне это привело к значительным последствиям из-за начавшихся кислотных дождей. Выбросы повлияли и на глобальный климат, вызвав небольшое снижение температуры. Но ученые полагают, что оно в мировом масштабе влияние вулканов не было настолько сильным, чтобы вызвать вымирание растений и животных, или же это вымирание было не таким большим, чтобы отразиться в палеонтологических находках.

Ученые говорят, что только два магматических события превосходили по масштабам извержение в Северной Америке. Одно из них случилось около 252 миллионов лет назад в Восточной Сибири, когда было извергнуто несколько миллионов кубических километров базальта. В результате этих извержений образовались сибирские траппы, а их последствием, возможно, было пермско-триасовое массовое вымирание. Другое событие произошло в конце мелового периода, между 68 и 60 миллионами лет назад, в Индии. Серия извержений длилась около 30 тысяч лет, потоки лавы заняли полтора миллиона квадратных километров и образовали Деканское плато. Возможно, это событие связано с мел-палеогеновым вымиранием.

Исследование опубликовано в журнале Geology.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.