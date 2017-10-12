Миллионы лет назад в Северной Америке случилось катастрофическое извержение вулканов

Исследователи из Университета штата Вашингтон и Оклендского университета (Новая Зеландия) установили, что 16,5 миллионов лет назад на северо-западе нынешней территории США произошла серия вулканических извержений, ставшая одной из самых мощных за всю историю Земли.

Несколько вулканов, находившихся на юго-востоке современного штата Вашингтон и северо-востоке Орегона, извергли потоки лавы, которые достигли Канады и Тихого океана. Лава сформировала, например, Уапшилла-Ридж (Wapshilla Ridge), базальтовый блок километровой толщины в каньоне реки Колумбия.

По оценке профессора Джона Вольфа (John Wolff) из Университета штата Вашингтон и его коллег, за несколько десятков тысяч лет летучие выбросы двуокиси серы от местных вулканов составили 242 – 305 миллиардов тонн. Ученым удалось определить это по содержанию диоксида серы в горных породах.

На региональном уровне это привело к значительным последствиям из-за начавшихся кислотных дождей. Выбросы повлияли и на глобальный климат, вызвав небольшое снижение температуры. Но ученые полагают, что оно в мировом масштабе влияние вулканов не было настолько сильным, чтобы вызвать вымирание растений и животных, или же это вымирание было не таким большим, чтобы отразиться в палеонтологических находках.

Ученые говорят, что только два магматических события превосходили по масштабам извержение в Северной Америке. Одно из них случилось около 252 миллионов лет назад в Восточной Сибири, когда было извергнуто несколько миллионов кубических километров базальта. В результате этих извержений образовались сибирские траппы, а их последствием, возможно, было пермско-триасовое массовое вымирание. Другое событие произошло в конце мелового периода, между 68 и 60 миллионами лет назад, в Индии. Серия извержений длилась около 30 тысяч лет, потоки лавы заняли полтора миллиона квадратных километров и образовали Деканское плато. Возможно, это событие связано с мел-палеогеновым вымиранием.

Исследование опубликовано в журнале Geology.