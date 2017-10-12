В кабмине одобрили налоговые льготы для участников реновации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к Налоговому кодексу, касающиеся работы Московского Фонда содействия реновации. Об этом «Ведомостям» сообщил участник заседания.

Фонд реновации будет строить и сносить дома, а также привлекать средства граждан по договорам участия в долевом строительстве, обеспечивая их жилищные права. Основным источником финансирования остается городской бюджет.

Первая редакция законопроекта предусматривала полное освобождение Фонда реноваций от налогов, а граждан – от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении или продаже квартир, а также при получении денежной компенсации.

Настоящая редакция поправок все затраты фонда, в том числе расходы на снос и строительство, относит к расходам при перечислении налога на прибыль. Москвичи смогут не платить НДФЛ.

Президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин заявил РБК, что решение освободить от налогов вполне логично, так как реновация направлена на улучшение жилищных условий москвичей.