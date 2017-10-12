В Госдуме подготовят ответ на снятие российских флагов в США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру нижней палаты российского парламента Александру Жукову и профильному комитету Госдумы проработать варианты реакции на снятие флагов со зданий генконсульства и торговых представительств России в США. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором выступил депутат «Единой России» Андрей Альшевский, предложивший комитету по международным делам подготовить определенное обращение с тем, чтобы принять его на одном из пленарных заседаний в ближайшее время.

Первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил «Интерфаксу», что одна из российских делегаций откажется ехать в США из-за исчезновения флагов. Он отметил, что этот акт является оскорблением государственных символов и «последним, до чего можно опуститься». Толстой не уточнил, какая именно делегация решила отменить поездку.

Ранее 12 октября посол России в США Анатолий Антонов отметил исчезновение российских флагов с дипсобственности РФ, и потребовал прекращения захвата зданий. Он назвал снятие флагов оскорбительным.

В ответ Госдепартамент США сообщил, что российские флаги были «почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий».