Рогозин объяснил перенос пуска «Прогресса»

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был отложен из-за того, что автоматика его отключила. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Рогозин также отметил, что в причинах неполадки сейчас разбирается госкомиссия, а затем подключится «Роскосмос». На вопрос о наказании виновников инцидента вице-премьер ответил, что правительство этим пока не занимается, так как аварии не было.

Напомним, пуск ракеты-носителя с космическим грузовиком «Прогресс МС-07» должен был состояться 12 октября. Однако было объявлено о переносе старта на 14 октября. «Прогресс МС-07» должен доставить на МКС топливо, продукты и воду.