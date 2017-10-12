Уволен руководитель Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков

Начальник российского Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков освобожден от должности, после «профилактического лечения» он перейдет на другую работу, заявили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ЦПК Юрия Лончакова временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя начальника по управлению и развитию», — отметили в госкорпорации.

Куда уйдет Лончаков там не сообщили.

Сам он рассказал «Известиям», что 11 октября обратился в 83-ю клинику Федерального медико-биологического агентства из-за проблем с давлением. О своем увольнении во время общения с корреспондентом он не знал.

«Пока ничего по этому поводу сказать не могу, информацией не располагаю», — сказал Лончаков.

Юрий Лончаков — российский космонавт, Центром подготовки космонавтов он руководил с апреля 2014 года.