Сбербанк заявил о неготовности принимать купюры по 200 и 2000 рублей

Сбербанк пока не готов к приему банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, сообщили «Газете.ру» в кредитной организации.

Там отметили, что подготовка по доработке программного обеспечения и по адаптации оборудования под новые купюры была начата заранее, но еще не завершена.

«Понесенные при этом расходы не являются значимыми для банка», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что будут перенастраивать банкоматы и оборудование для обработки банкнот по мере их поступления в регионы.

Ранее сегодня председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава «Гознака» Аркадий Трачук представили новые купюры в 200 и 2000 рублей.

«Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», — отметила Набиуллина.