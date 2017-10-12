Сотрудники ГИБДД с 20 октября будут работать по новым правилам

МВД России в июле утвердило новый регламент по надзору за участниками дорожного движения. Документ, опубликованный на портале нормативных актов, начнет действовать с 20 октября.

Регламент предусматривает, в частности, что инспекторы ГИБДД теперь смогут использовать камеры видеофиксации, принадлежащие как государству, так и «муниципальным органам, общественным объединениям и организациям».

Это позволит запрашивать данные о нарушителях и присылать им штрафы, например, в Москве и Подмосковье, где автоматические камеры принадлежат частным компаниям, а муниципальные власти покупают по контракту данные с камер, рассказал «Коммерсанту» эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

Кроме этого остановить автомобиль для проверки документов с 20 октября можно будет не только на стационарных постах ДПС.

При общении с водителем сотрудник ГИБДД не должен быть грубым и допускать «любые виды высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».

В одной из редакций документа был запрет на курение во время общения с водителем, однако затем эту норму исключили.