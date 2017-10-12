Опрошенные россияне рассказали о росте доверия к ФСБ и армии

«Левада-центр» провел опрос, в ходе которого большинство респондентов выразили доверие президенту России Владимиру Путину. Две трети участников опроса, 75%, сообщили, что доверяют российскому лидеру.

Шестикратное, по сравнению с 2013 годом, увеличение рейтинга продемонстрировала ФСБ. Ей доверяют 57% опрошенных. Почти в четыре раза с 2013 года выросло доверие к армии – до 69%.

Директор центра Лев Гудков отметил усиление пропаганды силовых структур в последнее время и констатировал возвращение к настроениям советского времени.

«В целом идет возвращение к советским представлениям, основанным на централизации власти и опоре на силовые структуры, которые и концентрируют в себе национальные ценности», – пояснил Гудков.

Высокие показатели «Индекса доверия социальным институтам» продемонстрировали РПЦ, благотворительные организации и Совет Федераций. Опрошенные россияне сообщили, что меньше всех доверяют политическим партиям, банкам, крупному бизнесу и профсоюзам. Они также не испытывают доверия к полицейским, Госдуме, правительству, судам и СМИ.