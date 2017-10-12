Бывший глава Псковской области возглавил генсовет «Единой России»

Исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России» назначен Андрей Турчак, который ранее сегодня ушел с поста губернатора Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

О новом назначении Турчаку объявил премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, будущее назначение он обсуждал с Турчаком на прошлой неделе.

«Сейчас это стало юридически возможным», — добавил премьер.

Согласно уставу партии, секретарем ее генсовета может быть только член этого органа, которым Турчак не является. Поэтому он был назначен временно исполняющим обязанности секретаря генсовета, что не запрещено уставом.

Турчака подозревали в том, что в 2010 году он из-за перепалки в «Живом журнале» заказал жестокое избиение журналиста Олега Кашина. Официально обвинения не предъявлялись, сам политик их отрицал.