США объявили о выходе из ЮНЕСКО

Госдепартамент США уведомил ЮНЕСКО (специализированную организацию в составе ООН по вопросам образования, науки и культуры) о выходе из организации и намерении учредить постоянную наблюдательную миссию за деятельностью организации, сообщает РИА Новости.

Решение объясняется задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы ЮНЕСКО и его «антиизраильской предвзятостью». Решение вступит в силу 31 декабря 2017 года.

News: Even as Trump admin threatens to pull out of NAFTA and Iran deal , comes word that US is withdrawing from UNESCO pic.twitter.com/PBv4X7GTzk