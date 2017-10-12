Голливудский продюсер Харви Вайнштейн обратился за сочувствием к папарацци

Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн обратился к папарацци, которые поджидали его в Лос-Анджелесе, пишет TMZ.

Когда Вайнштейн накануне выходил из дома своей дочери, то он попросил своих спутников не прогонять бульварных репортеров. Вместо этого он ответил на пару их вопросов.

Продюсер рассказал, что оказался в тяжелой ситуации и заслуживает второго шанса. Садясь в машину, Вайнштейн отметил, что всегда хорошо относился к папарацци в отличие от своих коллег по цеху.

Несколькими часами ранее дочь Вайнштейна Реми позвонила в службу спасения и сказала, что ее отец находится в депрессии и думает о самоубийстве. Полицейские приезжали к ней домой.

На этой неделе в американской прессе вышли расследования о домогательствах Вайнштейна к актрисам. Азия Ардженто и Люсия Эванс обвинили его в изнасиловании, а Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли — в том, что продюсер приставал к ним.

После этого Вайнштейна уволили из собственной продюсерской компании, также от него ушла жена.